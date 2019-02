Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2019

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Einbrecher dingfest gemacht

Einen Einbrecher konnte ein Bewohner eines Wohnhauses in Weinsberg am 14. Februar festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kamen der 53 Jahre alte Besitzer eines Wohnhauses in der Öhringer Straße und sein neunjähriger Sohn gegen 20.30 Uhr nach Hause. Sie sahen das Licht einer Taschenlampe in der Wohnung und als sie das Haus betraten, kam ihnen plötzlich ein unbekannter Mann aus dem Wohnzimmer entgegen. Er versuchte zu flüchten. Der Hausbesitzer konnte den Flüchtenden jedoch nach kurzer Verfolgung überwältigen. Dabei wurden sowohl der 53-Jährige als auch der Tatverdächtige leicht verletzt. Nachbarn, die die Verfolgung über mehrere Grundstücke mitbekommen hatten, alarmierten die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 21-Jährigen konnten Schmuck, Münzen und andere Wertgegenstände aufgefunden werden. Ungefähr zeitgleich wurden der Polizei noch zwei weitere Einbrüche in der Benzenmühlstraße und der Keplerstraße in Weinsberg gemeldet. Hier kamen die Besitzer nach Hause und mussten feststellen, dass bei Ihnen eingebrochen worden war. Schmuck, andere Wertgegenstände und Bargeld waren entwendet worden. Dabei handelte es sich offensichtlich um die Gegenstände, die bei dem Festgenommenen gefunden wurden. Aufgrund der gesamten Umstände ging die Polizei davon aus, dass noch mindestens ein weiterer Täter bei dem Einbruch mitgewirkt hatte. Nach dieser zweiten Person und eventuellen anderen Mittätern wurde in der Nacht gefahndet, es konnte jedoch niemand angetroffen werden. Im Sucheinsatz nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen vom Polizeirevier Weinsberg und umliegenden Polizeirevieren. Die Suche wurde außerdem von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Im Rahmen der Folgeermittlungen kamen die Fahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Wohnung dann auf einen weiteren Tatverdächtigen, der nach sofort eingeleiteten verdeckten Ermittlungsmaßnahmen und einer Observation inzwischen ebenfalls festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde Schmuck gefunden, der bislang keinem Einbruch zugeordnet werden konnte. Die beiden 21 Jahre alten Albaner wurden dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Heilbronner Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Beide wurden in eine Haftanstalt verbracht.

