POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mudau: Pfosten vor Kirche beschädigt

Ein Pfosten dient vor einer Kirche in der Neuen Straße in Mudau als Parkplatzeingrenzung. Diesen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Montag bis Mittwochmorgen beschädigt. Nun suchen Beamte des Polizeireviers Buchen nach dem Verursacher des Schadens in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/904-0 entgegen.

Seckach: Ausweichmanöver wegen eines weinroten Pkws

Nach dem unbekannten Fahrer eines weinroten Pkws sucht das Polizeirevier Buchen infolge eines Unfalls in Seckach. Der Mann war mit der Limousine am Mittwochmorgen von Seckach in Richtung Zimmern unterwegs. Zeitgleich fuhr die Frau am Steuer eines blauen VW Golf in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen kam es fast zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Um dies zu verhindern, leitete die Frau ein Ausweichmanöver ein. Dadurch prallte der VW Golf gegen die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen das weinrote Fahrzeug gegen 9.40 Uhr in Seckach oder Zimmern aufgefallen ist, werden gebeten, das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/904-0 zu verständigen.

Hardheim: Zeuge springt als Dolmetscher ein

Ein engagierter Zeuge hat Polizeibeamte am Mittwochabend bei der Klärung eines Unfalls in Hardheim unterstützt. Zuvor war ein 48-Jähriger mit einem LKW innerhalb eines Baustellenbereichs von der Fahrbahn abgekommen. Da der Mann nur spanisch sprach, die Polizeibeamten jedoch nicht, gestaltete sich die erste Kommunikation schwierig. Der Zeuge kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und konnte als Übersetzer aushelfen bis die Unfallaufnahme abgeschlossen war. Nach einigen gescheiterten Bergungsversuchen zog ein Abschleppdienst den LKW schließlich aus dem Graben.

