POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn Zweigstelle Schwäbisch-Hall und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2018

Heilbronn (ots) - Öhringen: Schüler mit Schusswaffe in einer Schule - Nachtrag zur Pressemitteilung von Dienstag

Am Dienstag kam es in einer Berufsschule in der Straße Am Maßholderbach in Öhringen zu einem Einsatz der Polizei. Die Meldung lautete, dass in der Schule ein 17-jähriger Schüler mit einer Schusswaffe bewaffnet damit drohte "alle umzulegen". Als Ergebnis der weiteren Sachverhaltsabklärung ergab sich, dass es entgegen der ersten Pressemitteilung zu keinerlei Bedrohungen durch den Schüler kam. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der 17-Jährige seinen Mitschülern die zuvor besorgte Schreckschusswaffe gezeigt und mit dieser geprahlt haben. Die Mitschüler meldeten dies umgehend dem Schulleiter, der seinerseits die Polizei verständigte. Die Polizeibeamten trafen den 17-jährigen Schüler in der Schule an und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Der Schüler befindet sich mittlerweile in stationärer ärztlicher Behandlung.

