POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Nach positivem Alkoholtest mit Auto weggefahren

Unterschiedliche Fahrer, dasselbe Auto: Gleich zweimal musste die Polizei Sonntagfrüh in Heilbronn wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr tätig werden. Dabei ging es bei beiden Einsätzen um dasselbe Fahrzeug. Zunächt hatten die Beamten gegen 6.10 Uhr einen 30-Jährigen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Da die Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch im Atem des Mannes feststellte, führten sie einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von circa 0,6 Promille. Daraufhin sollte der 30-Jährige die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, wo ein weiterer Alkoholtest anstand. Um zu klären, ob einer der Mitfahrer in der Zwischenzeit das Auto weiterfahren könnte, machten diese ebenfalls einen freiwilligen Alkoholvortest. Bei einem 25-Jährigen zeigte das Gerät dabei einen Wert von circa 1,2 Promille an. Auch der andere Mitfahrer durfte dem Testergebnis nach nicht mehr weiterfahren. Auf der Dienststelle stellte sich bei dem Alkoholtest heraus, dass der 30-Jährige zwar alkoholisiert war, aber der Wert unter dem Grenzwert von 0,5 Promille lag. Daher brachten die Polizeibeamten den Mann zu seinem Auto zurück. Noch während der Anfahrt beobachteten sie aus dem Streifenwagen, wie sich dessen eigentlich geparktes Auto in Bewegung setzte. Später stellte sich heraus, dass sich der 25-jährige Mitfahrer, trotz des bereits durchgeführten Alkoholvortests, an das Steuer begeben hatte und losgefahren war. Ein erneuter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 25-Jährige musste die Polizeibeamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er kann nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Stress gemacht

Auf Ärger war am Sonntagabend ein 32-Jähriger in der Heilbronner Turmstraße aus. Während eine Streifenwagenbesatzung einen Unfall aufnahm, störte der unbeteiligte Passant die Maßnahmen. Unter anderem spielte er laute Musik ab, beleidigte und bedrängte die Polizisten, warf eine brennende Zigarette auf das Dienstfahrzeug und spuckte auf die Heckscheibe. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er daraufhin kurzzeitig nach, dann ging es jedoch weiter mit den Störungen. Da der Mann nicht zu beruhigen war, mussten die Polizeibeamten ihm den Gewahrsam androhen und diesen schließlich auch durchsetzen. Während der Maßnahmen wehrte sich der 32-Jährige erheblich. Auf dem Weg in die Gewahrsamszelle war der Mann aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Er darf nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Porsche Carrera in Brand

Eine Porsche Carrera ist am Sonntag an einer Bad Wimpfener Tankstelle in Flammen aufgegangen. Der Mann hatte das Fahrzeug gegen 19.30 Uhr verlassen und den Tankstelleninnenraum betreten. Plötzlich stellte er fest, dass der Motorraum des Fahrzeugs zu qualmen begann. Er versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, konnte das Ausbreiten des Brandes jedoch nicht verhindern. Die freiwillige Feuerwehr Bad Wimpfen war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell