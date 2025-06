Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Festhallenstraße: Einbruch in Werkstattraum, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25.06.2025, 15:00 Uhr auf Donnerstag, 26.06.2025, 15:20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in die Werkstatträume des Schulverbunds Löffingen. Durch die Werkstatträume versuchte die unbekannte Täterschaft, durch Aufhebeln der Brandschutztür in die Aula der Schule zu gelangen, was jedoch misslang. Die Täterschaft verließ im Anschluss ohne Diebesgut die Örtlichkeit.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060, in Verbindung zu setzen.

