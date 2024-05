Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

St. Märgen: Kradfahrer missachtet Überholverbot, Zusammenstoß mit Pkw

Freiburg (ots)

Am 01.05.2024, gg. 16:07 Uhr befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Hierbei möchte diese nach links in die Straße Erlenbach abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 63-jähriger Motorradfahrer überholte die vorausfahrende Pkw-Fahrerin und missachtete hierbei das bestehende Überholverbot. In der Folge kam es im Abbiegevorgang der Pkw-Fahrerin zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

/ca

