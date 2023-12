POL-EU: Granate aus dem 2.Weltkrieg gesprengt

Euskirchen (ots) - Ein Unbekannter entwendete am 18. August gegen 13.30 Uhr in einer Parfümerie in der Neustraße Parfüm-Produkte von Dior und Chanel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Euskirchen fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Fotos und weitere Hinweise finden sich im Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/121187 Hinweise werden telefonisch an 02251 ...

