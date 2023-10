POL-FR: Bad Säckingen: E-Scooter-Fahrer wird auf Fußgängerüberweg angefahren - schwer verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 11.10.2023 auf den 12.10.2023 schlugen bislang unbekannte Täter die Scheiben eines Bürocontainers und einer Produktionshalle in der Stockfeldstrasse in Herbolzheim ein und gelangten so in das Innere der Gebäude. Erkenntnisse hinsichtlich möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. An den Gebäuden entstand Sachschaden durch ...

mehr