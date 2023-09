POL-FR: 3. Folgemeldung zu: +++BAB 5 bei Herbolzheim: Schwertransport in Vollbrand -hier: Fahrbahn wieder frei+++

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 01.30 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde in der Fußgängerzone beim Gasthaus Zum Wilden Mann eine größere, schwarze Abdeckplane für die Freisitzbestuhlung entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang ...

mehr