POL-FR: Serie von Pkw-Aufbrüchen rund um die Goetheschule - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Finkenacker" in Elzach verschafft haben unbekannte Täter am Donnerstag, 14.09.2023. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Entwendet wurde unter anderem ein tragbarer Tresor, zur Höhe des Diebstalschadens gibt es noch keine gesicherten ...

mehr