POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht am Kreisverkehr zur Westendstraße

Freiburg (ots) - Breisgau-Hochschwarzwald Neustadt In der Nacht vom Freitag 03.02.2023 auf Samstag 04.02.2023 wurde in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt versucht die Eingangstüre eines Optiker-Geschäftes aufzuhebeln. Der Täterschaft gelang es allerdings nicht, in das Geschäft einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen. AH/MP ...

