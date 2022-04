Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Räuberische Erpressung vor Einrichtungshaus

Freiburg (ots)

Am 10.04.2022 wurde ein Mann gegen 01.20 Uhr vor einem Einrichtungshaus in der Bertoldstraße Höhe Nr. 49 Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Geschädigte hielt sich zu diesem Zeitpunkt alleine vor Ort auf, bis plötzlich eine unbekannte, männliche Person auf ihn zukam. Unter Gewaltandrohung forderte der Täter die Herausgabe der Jacke des Mannes, packte diesen mit beiden Händen am Kragen und hielt ihn fest. Daraufhin übergab der Geschädigte seine anthrazitfarbene Jacke der Marke Wellensteyn an den Täter. Kurz darauf forderte dieser zusätzlich die Herausgabe eines Paares Apple Airpods mitsamt Schatulle. Der Geschädigte händigte auch diese an den Täter aus, der danach in Richtung Freiburger Innenstadt floh. Der Täter wird als ca. 195 cm groß mit mittelkurzen, blonden Haaren im Alter von 17-18 Jahren, ohne Bartwuchs beschrieben. Er soll eine graue Jacke getragen haben. Der Geschädigte war vor der räuberischen Erpressung Gast in einer dortigen Bar und war dort bereits Opfer eines Diebstahls geworden. Hierbei war ihm sein Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro von unbekannter Täterschaft entwendet worden.

Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel: 0761-8822880 zu melden.

