Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Sattelzug blockiert nach Unfall die B31, Hinterzarten Richtung Freiburg

Freiburg (ots)

BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD:

Auf der B31, Hinterzarten Richtung Freiburg, kam es heute Abend gegen 18:00 Uhr, vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit zu einem Verkehrsunfall mit einem talwärts fahrenden Sattelzug. Dieser rutschte in die Mittelleitplanke und blockiert derzeit die Fahrbahn in Richtung Freiburg. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bergung des Sattelzuges dauert noch an. Ortskundige werden gebeten, die bekannten Umleitungsstrecken zu benutzen. Der Räumdienst ist unterwegs.

FLZ / VV

