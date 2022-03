Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - E-Bike-Akku beim Laden in der Wohnung explodiert

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.03.2022, gegen 15.30 Uhr, explodierte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße wohl ein Akku für ein E-Bike, welcher an einem Ladegerät angeschlossen war. Anschließend geriet der Akku in Brand, was zu einer Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus führte. Durch eine Nachbarin wurde der Bewohner der Wohnung auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht. Dieser hängte den brennenden Akku von dem Ladegerät ab und warf diesen auf den Balkon, wo er anschließend von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden vom Rettungsdienst untersucht. Diese zogen sich wohl eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Durch den Brand entstand nur ein geringer Sachschaden.

