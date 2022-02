Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am 11.02.2022, gegen 06:50 Uhr, wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw von der B500 aus Richtung Hinterzarten kommend, im Bereich Thurner auf die L128 Richtung Sankt Märgen einfahren. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 24-jährige Pkw-Fahrerin. Auf der schneeglatten Fahrbahn konnte die Fahrzeuglenkerin eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von rund 32.000 Euro. Die 24-jährige Pkw-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell