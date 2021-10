Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht auf Wirtschaftsweg - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 04.10.2021, gegen 15.30 Uhr kam es in Teningen-Köndringen auf dem Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Riegel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge gegenseitig streiften. Zunächst versuchten die Unfallbeteiligten die Schadensabwicklung ohne die Polizei durchzuführen.

Ein Unfallbeteiligter begab sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen in seinen Pkw, einem grünen Mazda und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell