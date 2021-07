Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte versuchen Häuser auszuspionieren

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Friedenweiler-Rötenbach;]

Am Mittwoch den 14.07.2021 versuchten bislang unbekannte Personen, im Bereich Scheurenäcker, Wohnungen und Häuser auszuspionieren.

Hierzu klingelten die Personen an den Häusern und gaben an, dass sie Obst und Gemüse verkaufen würden. Während der Gespräche versuchten sie in einer aufdringlichen Art und Weise die Anwohner über die Wohnverhältnisse auszufragen.

Auffallend war, dass sich einer der 3 Männer als Frau verkleidet hatte. Die Männer machten einen sehr ungepflegten Eindruck und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Weiterhin führten sie einen sog. Bollerwagen mit sich. Nachdem die Männer weggeschickt wurden, stiegen diese in einen weißen Kastenwagen ein, um in unbekannte Richtung davon zu fahren.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell