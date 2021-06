Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Schallstadt-Wolfenweiler

Am Dienstag, 15.06.21, gg. 00.30 Uhr, ereignete sich in Schallstadt-Wolfenweiler, Basler Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan überfuhr unter Alkoholeinfluss eine Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend ging die Fahrerin flüchtig. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000 EUR. Der Pkw blieb anschließend mit Defekt auf der B3/Guildfordallee auf dem Seitenstreifen liegen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hielt an und die Fahrerin durfte mit dem Handy dieser Person einen Abschleppdienst verständigen, da der Akku ihres Handys leer war.

Mögliche Zeugen des Unfalls, sowie der unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher Hilfe leistete, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

