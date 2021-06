Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Toto-Lotto-Geschäft

Staufen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13.-14.06.2021, wurde in ein Toto-Lotto-Geschäft in Staufen eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstüre des Geschäftes auf, teilweise wurden auch Bewegungsmelder und Kameras abgeschlagen. Entwendet wurden hauptsächlich Zigaretten und andere Tabakprodukte in großer Stückzahl. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor, der Polizeiposten Staufen hat die Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Zeugen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell