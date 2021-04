Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbrüche in Kleingartenanlage

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 20.04.2021, kam es in einer Kleingartenanlage in Laufenburg zu Einbrüchen. Drei Gartenhütten und eine Garage brachen Unbekannte auf. Sie stahlen Gartenmaschinen und Werkzeug, unter anderen einen Rasentrimmer, Motorsägen und eine Benzin-Motorhacke. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

