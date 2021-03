Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 24.03.2021, gegen 14:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Am Elzdamm" und der Kaiserstuhl-Kreuzung in Emmendingen. Ein Pkw musste trotz Grünlicht an der Lichtzeichenanlage anhalten, da ein Rettungswagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung querte.

Der hinter dem bremsenden Pkw fahrende Fahrzeugführer erkannt den Vorgang vermutlich nicht rechtzeitig, konnte zwar noch ausweichen um einen Auffahrunfall zu vermeiden, streifte jedoch dabei den vor ihm stehenden Pkw.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Beim Verusacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Kleinwagen ähnlich einem VW Polo. Näheres ist nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) zu melden.

