Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.03.2021, gegen 3.10 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen ungewöhnlichen Fahrzeugbrand "Am Hoheweg" in Kirchzarten.

Das Fahrzeug wurde am Abend ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und geriet im Laufe der Nacht aus bislang ungeklärten Umständen in Brand. Dadurch rollte es brennend in den Kreuzungsbereich und kam dort zum Stehen.

Die Kriminalpolizei Freiburg geht zum jetzigen Zeitpunkt von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0761-882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell