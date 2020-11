POL-FR: Lörrach: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Zwischen Sonntag, 29.11.2020, 13:00 Uhr, und dem 30.11.2020, 08:30 Uhr, schrammte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer einen blauen Mazda. Dieser war in der Ötlinger Straße in Lörrach am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der Länge des Schleifschadens ist davon auszugehen, dass der Zusammenstoß beider Autos sehr laut gewesen sein muss. Es entstand ein Sachschaden von 3000EUR. Es werden Zeugen für den Unfall gesucht, welche sich bitte an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0 wenden.

