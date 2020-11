Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Diebstahl von E- Bike- Zeugen gesucht!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.11.2020, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, ist es beim Supermarkt Lidl in St. Blasien zu einem Diebstahl eines E - Bike gekommen. Das grau/rote Fahrrad der Marke Ghost, wurde durch Unbekannte entwendet. Es war mit einem Motor der Marke Bosch und einem Gepäckträger ausgestattet. Das Fahrrad war im dortigen Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss am Hinterreifen verschlossen, jedoch nicht angekettet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten St. Blasien zu melden (Tel. 07672 92228-0).

