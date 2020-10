Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbrecher und Vandalen auf Sportplatz

Freiburg (ots)

Beschädigt und eingebrochen wurde am Wochenende auf einem Sportplatzgelände in Murg. Der am Eisweiherweg gelegene Sportplatz wurde im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagmittag, 15.-17.10.2020, von Unbekannten heimgesucht. In die dortige Hütte wurde eingebrochen und das Innere durchsucht. Weg kam offensichtlich nichts. Außerdem wurde eine Türe durch Fußtritte beschädigt und Glasflaschen auf das Dach geworfen, so dass vereinzelt Ziegel zu Bruch gingen. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die Ermittlungen übernommen.

