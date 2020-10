Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Anrufstraftat - Seniorenpaar um hohen Geldbetrag gebracht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Seniorenpaar aus Schliengen ist am Donnerstagnachmittag, 01.10.2020, um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Das Seniorenpaar wurde zunächst durch einen unbekannten Täter angerufen. Dieser gab sich als Nachbar des Seniorenpaares aus, welcher sich in einer Notlage befinde. Das Seniorenpaar rief kurze Zeit später beim echten Nachbarn an und erfuhr, dass dieser nicht der Anrufer war.

Perfide war die darauffolgende Masche der Täter: Kurze Zeit später rief dann eine angebliche Polizeibeamtin beim Seniorenpaar an und teilte mit, dass die Polizei dem Anrufer eine Falle stellen möchte. In dem weiteren Gespräch wurden die Senioren unter Druck gesetzt, sollten sie nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Sie wurden von den Betrügern letztendlich dazu gebracht, einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag in einen Briefumschlag zu legen. Das Geld wurde gegen 15 Uhr an einen Mann übergeben. Dieser war ca. 165 cm groß, untersetzte Statur, mittleres Alter und dunkler Teint. Bekleidet war er mit schwarzer Hose, beiger Fleecejacke, schwarzer Basecap und schwarzem Mund-Nasen-Schutz.

Im Bereich Markgräflerland wurden im gleichen Zeitraum zwei weitere Versuche dieser Betrugsmasche angezeigt. Hierbei wurde der Betrug jedoch erkannt und es kam nicht zu einer Geldübergabe.

Die Kriminalpolizei, Tel.: 07761 934-500, sucht Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und weitere Hinweise geben können.

Weitere Informationen zu der Betrugsmasche unter www.polizei-beratung.de

