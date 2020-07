Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS: Breisgau-Hochschwarzwald - Sachbeschädigungen in Kirchzarten

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 18.07./19.07.2020 wurden im Bereich der Hauptstraße und der Schulhausstraße in Kirchzarten, durch eine Gruppe Heranwachsender, sowohl eine Baustelleeinrichtung als auch mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Kirchzarten (07661979190) zu melden.

Es wird darum gebeten, in Zukunft bei Beobachtungen umgehend den Polizeinotruf unter110 oder das Polizeirevier Freiburg-Süd unter 07618824421 zu verständigen.

