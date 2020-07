Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Seinen Wagen, einen Seat Alhambra, parkte am Mittwoch, 15.07.2020, gegen 08.40 Uhr, ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters beim Laufenpark. Als er um 10.00 Uhr vom Einkaufen zurückkam, bemerkte er einen erheblichen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Der Schaden dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

