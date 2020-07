Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen - alkoholisierte Heimfahrt vom Baggersee

Freiburg (ots)

Am Samstag, gegen 19 Uhr wurde mitgeteilt, dass eine Frau mit ihren Kindern in ein Auto gestiegen und weggefahren sei, nachdem sie am Baggersee Kenzingen Bier und Sekt zu sich genommen habe. Tatsächlich konnte die 26jährige Fahrerin auf der Heimfahrt kontrolliert werden und brachte dort eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille. Neben einer Anzeige wurde ihr der Führerschein einbehalten.

