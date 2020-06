Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht- Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die bereits vergangene Woche in WT-Waldshut passierte, sucht die Polizei Zeugen. Bei einer Bäckerei in der Friedrichstraße war von Dienstagmittag, 23.06.2020 bis Mittwochmorgen, 24.06.2020, ein Pkw Jeep bei einem Seiteneingang geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Jeep in dieser Zeit vorne links, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell