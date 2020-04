Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls in großem Umfang - Zeugenaufruf zu sichergestellten Gegenständen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Der Ermittlungsgruppe "Dreiländereck" der Kriminalpolizei Lörrach gelang im Februar 2020 die Festnahme von mutmaßlichen Einbrechern. Aufgrund umfangreicher, auch grenzüberschreitender Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen mehrere Personen. In dem Verfahren konnten die Aufenthaltsorte ermittelt und Haftbefehle erwirkt werden. Es wurden Wohnungen und Fahrzeuge unter anderem in Weil am Rhein durchsucht. Hierbei wurden umfangreiche Beweismittel, wie Schmuck, Uhren und Sammlermünzen aufgefunden. Die Personen stehen im Verdacht, an einer Vielzahl von Wohnungseinbrüchen, u.a. im Bereich des Landkreises Lörrach, beteiligt gewesen zu sein. Der mögliche Tatzeitraum reicht hierbei bis ins Jahr 2016 zurück.

Gegen einen 35-jährigen Mann albanischer Staatsangehörigkeit sowie zwei Frauen im Alter von 23 und 44 Jahren, italienischer Staatsangehörigkeit, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

In Zuge des Verfahrens wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, welche bislang nicht zugeordnet werden konnten. Bilder der Gegenstände sind auf der Internetseite www.securius.eu eingestellt. Mit dem Suchbegriff Lörrach wird eine entsprechende Auswahl erstellt. Wer Hinweise zu den Gegenständen geben kann oder diese als sein Eigentum wiedererkennt, der wird gebeten mit der Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0 oder 176-324 in Kontakt zu treten. Ein Kontakt kann auch über die E-Mail-Adresse loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erfolgen. (Diese E-Mail-Adresse dient nur zur Kontaktaufnahme in diesem Verfahren und soll nicht für andere Hinweise oder gar Notfälle genutzt werden - ein Abruf der E-Mails erfolgt zu den Bürozeiten.)

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell