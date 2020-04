Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Tiengen: Wohnungsbrand in Dachstuhl

Freiburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 16.04.2020, wurde der Polizei gegen 19:00 Uhr ein Brand in der Straße "Am Wäldele" gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Brandentwicklung in einem Dachgeschosszimmer. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Der 45jährige Bewohner zog sich bei der ersten Brandbekämpfung eine Rauchgasvergiftung zu und musste durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Weitere Hausbewohner konnten das Objekt verlassen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand zeitnah unter Kontrolle.

Der Polizeiposten Rieselfeld hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

