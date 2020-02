Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Farbschmierereien an Moschee, Kindergarten und Grundschule festgestellt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Wie der Polizei gestern Nachmittag, 20.02.2020 mitgeteilt wurde, war es bereits wohl am Mittwochabend, den 19.02.2020, gegen 19:30 Uhr zu Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen und Parolen am Gebäude einer Moschee in der Schwarzwaldstraße in Emmendingen gekommen. Fußläufig konnten dann an einem Kindergarten in der Werkhofstraße weitere vergleichbare Graffitis festgestellt werden.

Am heutigen Freitagmorgen, 21.02.2020 wurden durch den Hausmeister einer Grundschule in der Dorfstraße in Sexau ebenfalls Schmierereien am Gebäude in Form von Hakenkreuzen und Parolen gemeldet.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.

