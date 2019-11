Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Unfallflucht nach Unfall mit Sachschaden- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.11.2019 kam es in Titisee-Neustadt im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Donaueschinger Straße zu einem Unfall. Hierbei wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Rangieren, die Heckleuchte eines auf dem Parkplatz parkenden Transporters beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Streifvorgang unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.200,00 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0 zu melden.

