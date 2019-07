Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten: Traktor fährt gegen Hauswand - Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.07.19, gegen 11.35 Uhr, machte sich nach bisherigen Erkenntnissen ein kurz zuvor abgestellter Traktor auf einem Feld in Herten selbstständig. Der 82jährige Fahrer versuchte noch auf diesen aufzuspringen, konnte jedoch ein Weiterrollen nicht verhindern, so dass der Traktor gegen eine Hauswand rollte. Der Fahrer wurde nicht verletzt, an der Hauswand entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro, am Traktor etwa 3000 Euro.

