Am Montag, 1.7.2019, fand von 09:30 - 14:30 Uhr auf dem Gelände des Tank- und Rasthofs Bremgarten der alljährliche "Trucker Treff" der Verkehrspolizeidirektion Freiburg statt.

Bei diesem Trucker Treff widmete sich die Verkehrspolizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" den großen Themen wie Gurtpflicht für Lkw-Fahrer sowie der Ablenkung durch Mobiltelefon und andere digitale Kommunikationsgeräte während der Fahrt. Gemeinsam mit dem Aktionspartner der Kreisverkehrswacht Freiburg standen die Polizisten als Gesprächspartner interessierten Lkw-Fahrern zur Verfügung.

Das Informationsangebot umfasste auch einen Überschlagsimulator in Form einer echten Lkw-Fahrerkabine des Deutschen Verkehrssicherheitsrates; hier hatten die Gurtmuffel unter den Lkw-Fahrern wirklichkeitsnah die Gelegenheit, die Gefahren bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes zu erfahren. Die Kreisverkehrswacht Freiburg-Müllheim bot Seh- und Reaktionstests an. Passend hierzu wurde am praktischen Beispiel der Anhalteweg erklärt.

Durch mehrere Streifen der Verkehrspolizei und des Polizeipräsidiums Einsatz wurden sogenannte Gurtmuffel und Handysünder nach und nach von der Autobahn kommend zum Autohof gelotst. An einem Gurtschlitten des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) wurden eindrucksvoll die Kräfte, die bei einem Aufprall von nur 10 km/h auf den Körper wirken, demonstriert. Die meisten Fahrer waren erstaunt, welche Kraft bei dieser geringen Geschwindigkeit noch wirkt.

Die Verkehrspolizei Freiburg versuchte, zur Ablenkungsgefahr durch die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt nachhaltig aufzuklären.

Fazit: Statt Bußgelder erwarteten diese ertappten 50 Lkw-Fahrer beim Trucker Treff Informationen und Gespräche rund um die Verkehrssicherheit.

