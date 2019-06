Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frontalzusammenstoß zweier Autos - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.06.19, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße zwischen Innenstadt und Friedlingen ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 85jährige Suzuki-Fahrerin, die in Richtung Friedlingen unterwegs war, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit einem Audi zusammen. Sowohl die 85 Jährige, wie auch der 31jährige Audi-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt. Hiervon war auch der Tramverkehr betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein.

