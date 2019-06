Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgänger von Pkw auf Fußgängerüberweg erfasst - Fahrer flüchtet - Nachträgliche Zeugensuche!

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am Samstag, 01.06.2019, in Weil am Rhein passiert war, sucht die Polizei Zeugen. Ein 18-jähriger Fußgänger wurde auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Hauptstraße zur Bühlstraße von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer weiterfuhr. Kurz nach 22:00 Uhr an diesem Samstag überquerte der Fußgänger die Straße auf dem Überweg in Richtung der Sparkasse vom Berliner Platz her kommend. Ebenso aus dieser Richtung näherte sich ein Pkw, der den jungen Mann mit dem Außenspiegel am Ellenbogen streifte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der betroffene Fußgänger meldete den Unfall zunächst nicht bei der Polizei. Er begab sich danach in ärztliche Behandlung. Da er aber eine doch nicht unerhebliche Verletzung an seinem Arm erlitten hatte, wurde der Sachverhalt nachträglich angezeigt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen BMW M4 mit Schweizer Kennzeichen (BS für Basel Stadt) gehandelt haben. Um Zeugenhinweise bittet das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0.

