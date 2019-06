Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruchsversuch am Pfingstmontag in Warmbach

Am Pfingstmontag, 10.06.2019, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Haus in Rheinfelden-Warmbach. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr suchten Einbrecher das Haus im Schifferweg heim und versuchten, die Haustüre und eine Kellertüre aufzuhebeln. Dies scheiterte jedoch. Wer verdächtige Beobachtungen rund um den Schifferweg am Pfingstmontag gemacht hat, wird gebeten, dies der Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, mitzuteilen.

