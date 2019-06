Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nach "Spiegelstreifer" geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Nachdem sich die Spiegel zweier Autos am Dienstag, 11.06.2019, auf der Dinkelbergstraße in Schopfheim-Wiechs gestreift hatten, flüchtete einer der beteiligten Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. Zum Unfall war es kurz vor 15:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt im Bereich einer dortigen Engstelle am Ortsausgang in Richtung Schopfheim gekommen. Dort soll einer 31 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Pkws entgegen gekommen sein. Die Mitsubishi-Fahrerin stoppte, als sie erkannte, dass dieser Pkw schnell und mittig der Straße fuhr. In der Folge streiften sich die beiden Außenspiegel. Am Mitsubishi ging das Spiegelglas zu Bruch, der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Fahrer des grauen Autos fuhr weiter. Das Auto soll Lörracher Zulassung gehabt haben. Hinter diesem sollen sich zwei weitere Fahrzeuge befunden haben. Insbesondere die Insassen dieser Fahrzeuge könnten den Unfall beobachtet haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, zu melden.

ma/kj

