LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Winden-Oberwinden: Geänderte Vorfahrt

Am frühen Dienstagabend stießen zwei Autos bei der eingerichteten neuen Umfahrung in Oberwinden zusammen. Verletzt wurde niemand. An den zufälligerweise typgleichen Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der eine Kleinwagen fuhr von Niederwinden kommend nach Oberwinden. An der neuen "abknickenden Vorfahrt" wollte der Mann aus der Ortenau die Vorfahrtsstraße geradeaus in Richtung Ortskern verlassen und missachtete hierbei, dass der ihm auf der abknickenden Vorfahrtsstraße entgegenkommende Kleinwagen Vorrang hat. Die junge Autofahrerin im Gegenverkehr konnte die Kollision nicht mehr verhindern, so dass die beiden Autos versetzt frontal aufeinander prallten. Beide waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Polizei weist darauf hin, dass gerade an Baustellen besondere Aufmerksamkeit gefordert ist. Leider lässt es sich nicht verhindern, dass auch Vorfahrtsregeln im Zuge größerer Bauarbeiten gelegentlich befristet verändert werden müssen.

Waldkirch-Kollnau: Nächtliche Ruhestörung

Mehrere Anwohner rund um die Kollnauer Realschule riefen in der Nacht auf Mittwoch, es war weit nach Mitternacht, die Polizei, weil unerträglicher Lärm von Jugendlichen aus dem Realschulgelände drang. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte einige Jugendliche antreffen. Diese wurden zur Ruhe ermahnt und der Örtlichkeit verwiesen. Weshalb es Jugendliche in den Ferien, insbesondere nachts, immer wieder auf das Gelände ihrer Schule treibt, mag verwunderlich sein, ist jedoch an vielen Orten nichts Außergewöhnliches. Kommt es dann aus der Menge heraus zu nächtlichen Ruhestörungen, so ist es für die Polizei schwierig, Einzelne dafür zur Verantwortung zu ziehen. Aus diesem Grund hilft es bei den anschließenden Ermittlungen immer, wenn im Idealfall genau gesagt werden kann, welche Person welche Ruhestörung begangen hat.

