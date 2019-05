Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Haagen: Einbruch in Firma

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 29.-30.05.19, kam es in der Lingmatt in Haagen zu einem Einbruch in eine Firma. Nach dem Aufbrechen eines Fensters gelangten der oder die Täter in das Gebäude und durchsuchten es. Es wurde etwas Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Kj

