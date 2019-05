Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5, Höhe Riegel: 2. Meldung zu "Falschfahrer mit Verkehrsunfall" - Nach wie vor Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Nach den aktuellen Unfallermittlungen der Autobahnpolizei fuhr der 72-jährige Unfallverursacher an der Anschlussstelle Teningen falsch auf die A5 auf und steuerte seinen Pkw VW auf dem aus seiner Sicht rechten Fahrstreifen entlang der Mittelbegrenzung in Richtung Norden.

In der Folge streifte er, so auf der Südfahrbahn in Richtung Riegel fahrend, zunächst einen entgegenkommenden Pkw Renault, wodurch dessen Außenspiegel zu Bruch ging. Auf der weiteren Fahrt kollidierte er mit dem BMW einer 19-jährigen Fahrerin, die ordnungsgemäß auf ihrem Überholfahrstreifen in Richtung Freiburg unterwegs war. Anschließend streifte der 72-Jährige einen spanischen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden fuhr. Schließlich kam es kurz darauf zur Kollision mit dem Opel eines 47-jährigen Autofahrers, der ebenfalls ordnungsgemäß in Richtung Freiburg fuhr.

Dieser Opel-Fahrer, die 19-jährige BMW-Fahrerin und der Unfallverursacher selbst wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurden alle drei in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Grund, weshalb der 72-Jährige falsch auf die Autobahn fuhr, dauern an. Möglicherweise befand sich der ortsunkundige Mann zum Zeitpunkt seines Fehlverhaltens in einem verwirrten Zustand.

Nach vorsichtigen Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden auf knapp 50.000 Euro belaufen.

Die Verkehrspolizei bekräftigt ihren Zeugenaufruf und bittet Verkehrsteilnehmer, die entweder durch den VW-Fahrer gefährdet wurden oder Hinweise zu dessen Fahrverhalten geben können, sich zu melden - sofern noch nicht geschehen. Die Erreichbarkeit der Verkehrswache ist unter der Telefonnummer 0761/882-3100 rund um die Uhr gewährleistet.

wr

1. Meldung vom 28.5.2019, 00.40 Uhr:

POL-FR: BAB 5, Höhe Riegel - Falschfahrer mit Verkehrsunfall -- ZEUGENAUFRUF

Am Montag, 27. Mai, gegen 22.22 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Falschfahrer auf der BAB 5. Dieser würde in Richtung Norden auf der falschen Seite fahren.

Minuten später wurde auf der Autobahn südlich von Riegel ein Verkehrsunfall gemeldet und festgestellt. Nach ersten Ermittlungen kollidierte der Falschfahrer mit mehreren Fahrzeugen.

Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen 3 Personen verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Über die Höhe des Gesamtschadens liegen noch keine Informationen vor.

Der 72-jährige Falschfahrer wurde ebenfalls verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden musste ab der Anschlussstelle Riegel für den Verkehr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird ausgeleitet. Die Sperrung dauert im Moment noch an. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte gibt es aber nur geringe Verkehrsbehinderungen.

Durch den Falschfahrer wurden zahlreiche Autofahrer gefährdet, sie mussten teilweise bremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Betroffene Autofahrer werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, Telefon 0761 882 3100, zu melden.

Stand: 28.05.2019, 00.30 Uhr

FLZ/Hug

