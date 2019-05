Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kinder angesprochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zwei Kinder im Bereich eines Wasserreservoirs am Lörracher Schädelberg. Auf ihrem Heimweg liefen sie an einem Mann vorbei, welcher am Wegesrand uriniert haben soll. Beim Vorbeilaufen soll der Mann die beiden Jungs angesprochen und hierbei eine anzügliche Bemerkung gemacht haben. Darüber erschrocken rannten die beiden nach Hause und erzählten ihren Eltern von der Begegnung. Diese schalteten die Polizei ein. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Mann, der als "älter" beschrieben wurde. Er soll einen Dreitagebart gehabt, ein rötliches T-Shirt und eine kurze Jeanshose getragen haben. Er führte ein Fahrrad mit sich. Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Hinweise erbeten an die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0.

