Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Körperverletzung vor einer Gaststätte - Beteiligter muss ins Krankenhaus eingeliefert werden

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr kam es zwischen einem 35-Jährigen und einem 34-Jährigen vor einer Gaststätte in der Cesar-Stünzi-Straße in Rheinfelden zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Der 34-Jährige Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige musste aufgrund seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden.

FLZ/Se/Mo

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell