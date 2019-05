Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit ihrem Renault befuhr am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, eine 57 Jahre alte Frau den Kreisverkehr Schwarzwald- und Hebelstraße und verließ diesen in Richtung des Kreiskrankenhauses. Aufgrund einer querenden Fußgängerin hielt sie an. Die hinter ihr fahrende 29 Jahre alte Frau bemerkte den Halt zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Renault auf und schob diesen gegen die 43 Jahre alte Fußgängerin. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie begab sich zur Untersuchung anschließend selbstständig ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 4000 Euro.

