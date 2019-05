POL-FR: Lörrach: Verdacht der versuchten Brandstiftung

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, 21.05.19, gegen 18.55 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mühlestraße gemeldet. Aufgrund der Rauchentwicklung musste das Gebäude, sowie angebaute Mehrfamilienhäuser, evakuiert werden. Tatsächlich konnte die Feuerwehr die Brandstelle in einem Trockenraum lokalisieren und löschen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei besteht der Verdacht, dass Papier in Brand gesetzt wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurden offenliegende Rohrleitungen beschädigt. Am Gebäude selbst entstand durch den Brand wohl kein weiterer Schaden. Personenschaden entstand nicht. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die ersten Ermittlungen ergaben einen Verdacht gegen einen Bewohner, der sich am Brandort aufhielt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an, die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr Lörrach war mit acht Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.

