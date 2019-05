Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Golf-Fahrer überholt Stau und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf der B 317 zwischen Fahrnau und Hausen stockte am Donnerstag, 16.05.2019, gegen 12.30, der Verkehr, da in Hausen ein Kleintransporter mit Anhänger an der Straße stand. Es bildete sich ein Stau. Aus Richtung Fahrnau kommend kam währenddessen ein roter VW-Golf angefahren und überholte den kompletten Stau, bis er bei Hausen durch den von Zell kommenden Gegenverkehr einscheren musste. Dabei wurde ein Autofahrer, der aus Richtung Zell kam, zum Anhalten gezwungen. Zeugen, die den Überholvorgang gesehen haben oder Hinweise auf den Golf-Fahrer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

