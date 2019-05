Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus in Haltingen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.05.19, zwischen 13 und 17 Uhr, wurde in ein Wohnhaus im Elektraweg in Haltigen eingebrochen. Der oder die Täter drangen über eine Terrassentüre in das Haus ein und durchsuchten es. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell