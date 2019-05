Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen

Schwörstadt

Bad Säckingen: Zurückliegende Opferstockaufbrüche - Zeugensuche

Wie bereits vermeldet wurden Mitte April und Anfang Mai die Opferstöcke in den Katholischen Kirchen in Nollingen (Tatzeit: 17.04. und 29.04.-04.05.) und Bad Säckingen (Tatzeit: 06.05.) aufgebrochen. Der Opferstock in der Kirche in Nollingen war hierbei zweimal betroffen. Es wurde nun bekannt, dass auch der Opferstock der Katholischen Kirche in Schwörstadt zwischen 21. und 25.04.2019 aufgebrochen wurde. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist nicht bekannt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Kirchen, insbesondere tagsüber, umgehend zu melden.

